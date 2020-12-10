أعلنت مفوضية الانتخابات في جمهورية غانا فوز الرئيس، نانا أكوفو-ادو، في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي شهدت منافسة حادة، لولاية ثانية، لكن المعارضة شككت في هذه النتائج.
وفاز الرئيس الغاني، الذي يتزعم الحزب الوطني الجديد، بنسبة 51,59% من الأصوات، مقابل 47,36% لمرشح المعارضة الذي ينتمي إلى حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي، جون ماهاما، بحسب ما أعلنت عنه رئيسة مفوضية الانتخابات، جان ادوكوي مينسا.
ويبلغ فارق الأصوات 551 ألفا و524 صوتا فقط بين أكوفو-ادو ومهاما، الذي أصبح زعيما للمعارضة في عام 2016.
وسارع حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي إلى تأكيد رفضه لنتيجة الانتخابات. وقال النائب عن الحزب، هارونا إدريسو، في مؤتمر صحافي ليل الأربعاء/الخميس في العاصمة أكرا إن "الأدلة الدامغة المتوافرة، تمنعنا من قبول هذه النتيجة الزائفة والمتسرعة".
وأضاف: "نعتزم اتخاذ خطوات حاسمة وملموسة في ما يتعلق بنتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، من أجل قلب هذا الهجوم الوقح على ديمقراطيتنا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعادة انتخاب رئيس غانا لولاية جديدة والمعارضة ترفض النتائج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.