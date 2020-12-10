الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين فى حملة مداهمات بـ رام الله

جدة - نرمين السيد - وأفادت مصادر محلية فى رام الله، بأن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اقتحامها بلدة كوبر شمال غرب رام الله كلا من: رائد الفحل، ومنتصر يوسف، وعلاء يوسف، وثائر البرغوثى، وتامر البرغوثى.

وتشن سلطات الاحتلال الإسرائيلى، يوميًا، حملات مداهمة واعتقال تطال عشرات الشبان الفلسطينيين فى مختلف المناطق الفلسطينية بحجج وذرائع مختلفة.

وحسب المصادر الفلسطينية الرسمية فإنه يوجد فى السجون الإسرائيلية نحو 6500 من السجناء والمعتقلين الفلسطينيين.