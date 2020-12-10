“الجوازات” تتيح إصدار تأشيرة خروج نهائي للعمالة المنزلية عبر “أبشر”

أعلنت “الجوازات السعودية” أنه بإمكان أصحاب العمل الاستفادة من خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة (90 يوماً) للعمالة المنزلية عبر منصة “أبشر” الإلكترونية.
وقالت “الجوازات”: تمكن هذه الخدمة أصحاب العمل من إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية عبر منصة “أبشر”، خلال 90 يوماً، لمن لم تصدر له هوية مقيم وذلك وفق عدة شروط.
وأضافت: تشمل الشروط، ألا يتجاوز مجموع عدد العمالة المنزلية وغير المنزلية أكثر من 100 عامل، وألا يكون العامل مسجلاً كمتوفى أو متغيب عن العمل أو خارج المملكة، وخلو سجل العامل من المخالفات المرورية، وأن تكون صلاحية جواز سفر العامل 60 يوماً أو أكثر.
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