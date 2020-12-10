العراق.. تمديد حظر التجول بين محافظتى السليمانية وحلبجة

جدة - نرمين السيد - وشهدت الاحتجاجات المستمرة فى محافظة السليمانية منذ أيام، مقتل متظاهرين خلال صدامات جرت مع القوات الأمنية. وأحرق متظاهرون غاضبون احتجاجا على الوضع الاقتصادى مؤخرا مقرات الحزب الديمقراطى والاتحاد الوطنى الكردستانيين، كما أحرقوا مقر حركة التغيير والجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامى فى ناحية سيد صادق.

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