انفجار 3 عبوات ناسفة فى رتل للتحالف الدولى جنوب العراق

جدة - نرمين السيد - وتتعرض قوات التحالف الدولى لمثل هذه الحوادث بشكل مستمر، ففى أكتوبر الماضى، تعرض رتل لقوات التحالف الدولى المنسحبة من العراق، لانفجار عبوة ناسفة على الطريق الرابط ما بين مدينتى السماوة والديوانية، جنوبى البلاد.

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