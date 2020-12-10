علوي الباشا رئيسا للجنة حقوق الإنسان الفرعية في البرلمان العربي والنقبي نائبًا

فاز علوي الباشا (يمني) عضو البرلمان العربي برئاسة لجنة حقوق الإنسان الفرعية في البرلمان العربي المنبثقة عن لجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان ، والتي أعيد تشكيلها في أول اجتماع لها عقب الجلسة الإجرائية، كما فازت النائبة شذى النقبي (إماراتية) بمنصب نائب رئيس اللجنة.
وذكر البرلمان العربي ، في بيان اليوم "الخميس" أن اللجنة بتشكيلها الجديد تسعى وفق خطة استراتيجية واضحة تهدف من خلالها إلى المساهمة في تطوير أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة العربية، من خلال متابعة الأوضاع والتطورات والمستجدات على كافة المستويات، كما تحرص على مراجعة وتقييم التشريعات العربية من أجل العمل على تطويرها.
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