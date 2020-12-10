الجامعة العربية: التعافى من كورونا فرصة للإسراع فى تحقيق التنمية المستدامة

جدة - نرمين السيد - نظمت جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، بالتعاون مع حكومة اليابان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، مائدة مستديرة رفيعة المستوى بعنوان "السبيل إلى التعافى منفيروس كوفيد-19: التحديات والفرص فى المنطقة العربية"، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





جمعت المائدة المستديرة مجموعة من الخبراء والأطراف الفاعلة من مختلف أنحاء المنطقة لمناقشة سياسات التعافى من فيروس "كوفيد-19" وبحث سبل بناء مستقبلٍ مستدام.

وذكرت وزير مفوض رحاب عز الدين مدير إدارة العلاقات الاقتصادية، وفقا لبيان صحفى، أن الاجتماعات الثلاثية التى تعقد بين جامعة الدول العربية واليابان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى تعد فرصة سانحة وآلية مناسبة لتحقيق التعافى السريع من جائحة كورونا، كما تهدف لتحقيق الأمن وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية.

وتابعت: بينما تواصل الجائحة الضغط على دولال منطقة، ركَّز حوار اليوم على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التى تضررت بشدة جراء هذه الأزمة، وتبادل الخبراء من المنطقة العربية والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة تقديراتهم للموقف، وقدموا مجموعة من التدابير والسياسات اللازمة لمواجهة آثار الجائحة على قطاع الأعمال والفئات الضعيفة فى المجتمع، والتى تضررت على نحو غير متناسب بسبب الجائحة.

وبناءً على المناقشات حول السياسات والتدابير المقترحة، أكد الخبراء من جامعة الدول العربية واليابان والبرنامج الإنماىئ للأمم المتحدة على ضرورة اعتبار الأزمة بمثابة فرصةٍ سانحة، وكذا أهمية الارتقاء بالتعاون الإقليمى والدولى للمضى قدماً ولتسريع الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.