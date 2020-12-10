الطيران الإسرائيلى ينتهك سيادة الأجواء اللبنانية وينفذ غارات وهمية

جدة - نرمين السيد - استأنف الطيران الحربى الإسرائيلى، اليوم الخميس، انتهاكاته لسيادة الأجواء اللبنانية، متجاوزا كل القرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن لاسيما منها القرار رقم 1701.





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