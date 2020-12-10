هيئة الغذاء والدواء السعودية توافق على تسجيل لقاح فايزر- بيونتيك

جدة - نرمين السيد - وافقت هيئة الغذاء والدواء السعودية، على تسجيل لقاح كورونا "فايزر - بيونتيك"، جاء ذلك خلال خبر عاجل أوردته قناة "العربية" الإخبارية.



جدة - نرمين السيد - وافقت هيئة الغذاء والدواء السعودية، على تسجيل لقاح كورونا "فايزر - بيونتيك"، جاء ذلك خلال خبر عاجل أوردته قناة "العربية" الإخبارية. وبريطانيا أول دولة غربية ترخص استخدام اللقاح وبدأت، الثلاثاء، تلقيح آلاف المواطنين فى مستهل أكبر حملة تلقيح عالمية خلال أكثر من نصف قرن.

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