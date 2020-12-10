صحف عربية : بوادر صدام سياسى فى لبنان .. وإيران تواصل الإرهاب

جدة - نرمين السيد - ووضعت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية على رأس صفحتها الأولى، اليوم الخميس، عنوانا عن أزمة لبنان السياسية "صيغة من 18 وزيراً لبنانياً... ومخاوف من العودة إلى نقطة الصفر بوادر صدام بين تشكيلة الحريرى وطرح عون".

وقالت الصحيفة السعودية، إن ملف تشكيل الحكومة اللبنانية دخل، أمس الأربعاء، فصلا جديدا من التعقيد وربما الصدام، مع تقدم الرئيس المكلف سعد الحريرى بتشكيلة من 18 وزيرا من الاختصاصيين الأكفاء وغير الحزبيين، وهو ما رد عليه رئيس الجمهورية ميشال عون بطرح متكامل لتوزيع المقاعد طائفياً، وبالتالى بين الأطراف السياسية.

وبدا أن عون استاء من تفرد الحريرى الذى قدم تشكيلة متكاملة بالأسماء والحقائب، وقدم تشكيلة مقابلة، ما يعيد ملف تشكيل الحكومة إلى نقطة الصفر.

وأعلن الحريرى أنه قدم التشكيلة الوزارية، معربا عن أمله فى تشكيلها بسرعة وتحقيق الإصلاحات المتفق عليها ضمن المبادرة الفرنسية، كما ذكر القصر الجمهورى أن عون سلم الحريرى طرحاً حكومياً متكاملا، وأن الجانبين اتفقا على دراسة الاقتراحات ومتابعة التشاور لمعالجة الفروقات بين الطروحات.

الكرة فى ملعب عون

فيما قالت صحيفة "العرب اللندنية"، فى افتتاحيتها، إن الحريرى وضع عون أمام الأمر الواقع بتقديم حكومة اختصاصيين، موضحة أن إعلان رئيس الوزراء اللبنانى المكلف، سعد الحريرى، الأربعاء، تقديم تشكيلة حكومية مؤلفة من 18 وزيرا من أصحاب الاختصاص بعيدا عن الانتماء الحزبى لرئيس الجمهورية ميشال عون، يعد خطوة الغرض منها إلقاء الكرة فى ملعب الرئاسة بعد أسابيع من المراوحة.



ووفق الصحيفة، أبدى الحريرى خلال مؤتمر صحفى عقده عقب اللقاء مع عون فى قصر الرئاسة ببعبدا، تفاؤلا بإمكانية أن ترى حكومته النور قريبا، قائلا: "إن شاء الله الأجواء إيجابية، فالرئيس وعدنى أنه سيدرس التشكيلة، وسنعود ونلتقى".

أضاف: "الأمل كبير بتشكيل الحكومة لإعادة إعمار بيروت والثقة للبنانيين عبر تحقيق الإصلاحات المتفق عليها ضمن المبادرة الفرنسية".

إرهاب إيران

وأشارت صحيفة "الرياض" إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أبلغ مجلس الأمن الدولى بأن تحليلاً أجرته المنظمة الدولية لصور أربعة صواريخ موجهة مضادة للدبابات فى ليبيا خلص إلى أن أحدها "له خصائص تتسق مع صاروخ دهلوى الإيرانى الصنع".

حظر المجلس، المكون من 15 دولة عضوا، على إيران تصدير الأسلحة فى 2007، وفرضت وزارة الخزانة أيضاً عقوبات على يوسف على موراج المواطن الباكستانى المقيم فى إيران وتتهمه الوزارة بدعم جهود فيلق القدس لتنفيذ عمليات فى الشرق الأوسط والولايات المتحدة.

فيما نشرت "الشرق الأوسط" عن جويل رايبورن، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط والمبعوث الأميركى الخاص إلى سوريا، تصريحات بأن الولايات المتحدة رصدت جهوداً يبذلها نظام الرئيس السورى بشار الأسد وإيران للتعاون مع مجموعات من تنظيم داعش بهدف تمكينه من مهاجمة المناطق التى تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية"، لزعزعة استقرارها وإخراج القوات الأميركية من تلك المنطقة.

أضاف رايبورن خلال جلسة استماع عقدتها لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس النواب، الأربعاء، لمناقشة إنجازات الإدارة فى سوريا، أنه عاد من جولة موسعة له شملت دولاً عدة فى المنطقة، وكذلك شمال شرقى سوريا، بحث خلالها الجهود التى تبذلها إدارة الرئيس دونالد ترامب لمواصلة الالتزام بتطبيق أهدافها فى منع تنظيم داعش من العودة إلى المناطق التى أُخرج منها، سواء فى سوريا وفى العراق.