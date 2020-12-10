خط قطار شحن جديد بين الصين وأوروباتم تدشين خط قطار شحن جديد بين الصين وأوروبا يربط مدينة آنكانغ بمقاطعة شنشي شمال غربي الصين بمدن وسط آسيا وأوروبا.

وذكرت وكالة أنباء الصين "شينخوا" اليوم الخميس، أن أول قطار شحن على هذا الخط آنكانغ غادر الثلاثاء، وعلى متنه 43 حاوية معيارية مكافئة بحجم 20 قدما من البضائع تزن أكثر من 700 طن، بما في ذلك أجهزة منزلية وصخور طبيعية.

وأشارت إلى أن القطار وصل لأول مرة إلى مدينة شيآن حاضرة شنشي، ومن المقرر أن يصل منها إلى آسيا الوسطى في غضون 8 أيام وإلى أوروبا في غضون 13 يومًا عبر خط الشحن تشانغآن بين الصين وأوروبا.

وشهدت خدمة قطار الشحن الصينية الأوروبية تشانغآن أكثر من 3400 رحلة في أول 11 شهرًا من العام الجاري، أي ما يقرب من ضعف الرقم في نفس الفترة من العام الماضي.

