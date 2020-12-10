أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، ضرورةَ المضي قدماً في تعزيز العمل البرلماني العربي المشترك، من خلال تفعيل دور البرلمان العربي كمنظومة تمثل الشعوب العربية، وتشارك بفاعلية في رسم السياسات العربية المشتركة، إلى جانب إقامة نظام برلماني عربي متكامل؛ يحقق العدالة الاجتماعية، ويواجه التحديات في ظل التطورات التي تشهدها الأمة العربية.
وقال العسومي -خلال لقائه مع الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى بحضور عضو البرلمان العربي ممدوح الصالح- إن البرلمانَ العربي أُنشئ كفضاءٍ لممارسة مبادئ الشورى والديمقراطية والحرية وحقوق الانسان، وتكوين إطارٍ جامعٍ للتمثيل النيابي لأبناء الوطن العربي الواحد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العسومي: تفعيل دور البرلمان العربي كمنظومة برلمانية تمثل الشعوب العربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.