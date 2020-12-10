العسومي: تفعيل دور البرلمان العربي كمنظومة برلمانية تمثل الشعوب العربية

أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، ضرورةَ المضي قدماً في تعزيز العمل البرلماني العربي المشترك، من خلال تفعيل دور البرلمان العربي كمنظومة تمثل الشعوب العربية، وتشارك بفاعلية في رسم السياسات العربية المشتركة، إلى جانب إقامة نظام برلماني عربي متكامل؛ يحقق العدالة الاجتماعية، ويواجه التحديات في ظل التطورات التي تشهدها الأمة العربية.

وقال العسومي -خلال لقائه مع الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى بحضور عضو البرلمان العربي ممدوح الصالح- إن البرلمانَ العربي أُنشئ كفضاءٍ لممارسة مبادئ الشورى والديمقراطية والحرية وحقوق الانسان، وتكوين إطارٍ جامعٍ للتمثيل النيابي لأبناء الوطن العربي الواحد.