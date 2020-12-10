قال الجيش الوطني الليبي، اليوم الخميس، إنه أفرج عن سفينة تركية اعترضت طريقها قرب ميناء درنة قبل أيام بعد تفتيشها واستجواب طاقمها.
وقال الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري على فيسبوك:“القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تفرج عن الباخرة ”مبروكة“ والتي ترفع علم جامايكا بعد تفتيشها وإنهاء التحقيق مع طاقمها، وذلك بعد دفعهم لغرامة مالية لإبحارهم في المياه الإقليمية الليبية دون إذن مسبق أو تصريح من السلطات الليبية، وكذلك دخولها منطقة محظورًا الإبحار بها“.
وتم احتجاز السفينة في الخامس من الشهر الجاري من قبل سرية سوسة البحرية.
وسط جدل غير مسبوق.. البرلمان التونسي يصادق على قانون المالية
وكانت أنقرة نددت باعتراض طريق السفينة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش الليبي يعلن الإفراج عن السفينة التركية المحتجزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.