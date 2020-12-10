الجيش الليبي يعلن الإفراج عن السفينة التركية المحتجزة

قال الجيش الوطني الليبي، اليوم الخميس، إنه أفرج عن سفينة تركية اعترضت طريقها قرب ميناء درنة قبل أيام بعد تفتيشها واستجواب طاقمها.

وقال الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري على فيسبوك:“القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تفرج عن الباخرة ”مبروكة“ والتي ترفع علم جامايكا بعد تفتيشها وإنهاء التحقيق مع طاقمها، وذلك بعد دفعهم لغرامة مالية لإبحارهم في المياه الإقليمية الليبية دون إذن مسبق أو تصريح من السلطات الليبية، وكذلك دخولها منطقة محظورًا الإبحار بها“.

وتم احتجاز السفينة في الخامس من الشهر الجاري من قبل سرية سوسة البحرية.

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وكانت أنقرة نددت باعتراض طريق السفينة.