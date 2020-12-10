عاجل .. ترامب يعلن اتفاق المغرب وإسرائيل على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن المغرب وإسرائيل اتفقا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهما.



جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن المغرب وإسرائيل اتفقا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهما. وحسبما أفادت قناة "العربية" قال ترامب إن اتفاق المغرب وإسرائيل على إقامة علاقات خطوة تاريخية أخرى.

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