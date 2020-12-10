ختام تمرين جوى بحرينى- أمريكى مشترك لرفع الجاهزية القتالية

جدة - نرمين السيد - وشمل التمرين الجوى المشترك فى مرحلته الختامية على "عدة طلعات ومناورات جوية وتمارين تطبيقية بكل كفاءة واحترافية من الجانبين"، بحسب قناة "روسيا اليوم". ويهدف التمرين إلى رفع الجاهزية القتالية للأسلحة الجوية بين البلدين، وإثراء المعرفة الدفاعية وتبادل الخبرات التكتيكية بين القوات الجوية، وزيادة التنسيق العسكرى، بالإضافة إلى تقوية العمل الدفاعى فى المجال الجوى لتعزيز العمل العسكرى المشترك المنشود بين القوتين الجويتين، "لمواجهة الأخطار والتهديدات وللدفاع عن ركائز الأمن والاستقرار فى المنطقة. وتميز أداء المشاركين فى التمرين بـ"المستوى المتقدم فى تنفيذ كافة مراحل التمرين بكل دقة وإتقان".

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