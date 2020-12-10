مقتل مسلحين موالين لتركيا فى انفجار سيارة مفخخة بمحافظة حسكة السورية

جدة - نرمين السيد - قتل عدد من المسلحين التابعين للفصائل "التركمانية" الخاضعين للجيش التركى، وأصبب آخرون بانفجار سيارة مفخخة استهدفت حاجزا لهم فى مدخل مدينة راس العين شمالى محافظة الحسكة السورية.





وحسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، وقع انفجار عنيف، سمع فى أرجاء المنطقة التى يسيطر عليها الجيش التركى شمالى محافظة الحسكة، عصر اليوم الخميس، ناتج عن انفجار سيارة مفخخة جديدة استهدفت الفصائل "التركمانية" بمدخل المدينة الجنوبى.

وتشير الإحصائية الأولية للتفجير لمقتل عنصرين ومدنى على الأقل، وإصابة عدد كبير مما يسمى"الشرطة المدنية" التابعة للفصائل "التركمانية"، معظمهم حالته حرجة.

وعلى مدى الأسابيع الأخيرة، تشهد مناطق سيطرة الفصائل "التركمانية" والفصائل "الكردية" بريفى الحسكة والرقة اشتباكات مسلحة يتخللها قصف عنيف متبادل بالأسلحة الثقيلة بين الطرفين مع حدوث انفجارات عبر السيارات والدرجات المفخخة.