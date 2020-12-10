جدة - نرمين السيد - وقال ترامب فى تغريدة على "تويتر": "لقد وقعت اليوم إعلانا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية". وأضاف أن "اقتراح المغرب الجاد والواقعى والجاد للحكم الذاتى هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لتحقيق السلام الدائم والازدهار!". وأشار ترامب إلى أن "المغرب اعترف بنا عام 1777 وحان الوقت لنعترف بسيادته على الصحراء الغربية" بحسب قناة "العربية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل .. ترامب يوقع إعلانا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.