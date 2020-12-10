محمد بن زايد وجونسون يبحثان سبل إحلال السلام في الشرق الأوسط

بحث ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وبوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، اليوم الخميس، سبل إحلال السلام في الشرق الأوسط.
وكتب محمد بن زايد عبر حسابه في "تويتر": "سعدت بلقاء بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا. ناقشنا تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين وتطويرها".
وأكد ولي عهد أبوظبي أيضا، أنه تمت مناقشة "قضايا منطقة الشرق الأوسط وأهمية إحلال السلام والاستقرار فيها".
من جانب آخر، التقى ابن زايد، الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا، وقال على تويتر: "تبادلنا الأحاديث الودية حول علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين ومختلف جوانب التعاون المشترك".
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