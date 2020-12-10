لجنة الانضباط تغرم عبدالرزاق حمدالله وفريق الاتفاق

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم، قرارين بحق فريق الاتفاق ولاعب النصر عبدالرزاق حمدالله.
وقررت اللجنة إلزام فريق الاتفاق بدفع غرامة مالية قدرها (10.000) عشرة آلاف ريال، بعد قيامه في نهاية مباراة فريقه أمام النصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإلحاق الضرر بغرف تبديل الملابس، في قرار غير قابل للاستئناف.
كما غرّمت اللجنة لاعب فريق النصر عبدالرزاق حمدالله غرامة مالية قدرها (20.000) عشرين ألف ريال، بعد غيابه عن المقابلة الإعلامية في منطقة “الفلاش إنترفيو” بعد نهاية مباراة فريقه مع الاتفاق، في قرار قابل غير للاستئناف.
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