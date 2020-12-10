ملك المغرب : ملتزمون بإقرار سلام عادل فى الشرق الأوسط ودعم حل الدولتين

جدة - نرمين السيد - قال الملك محمد السادس، ملك المغرب، تعقيبا على إعلان إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، اليوم الخميس، إن بلاده ملتزمة بإقرار سلام عادل فى الشرق الأوسط، حسبما أفادت قناة "العربية".





وأكد الملك محمد السادس، للرئيس الفلسطينى محمود عباس موقف المغرب الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، ودعم المغرب لحل الدولتين، مشيرا إلى أن تدابير إقامة علاقات مع إسرائيل، لا تمس التزام المغرب بالدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة.

وتعقيبا على إعلان الرئيس الأمريكى ترامب الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، قال الملك محمد السادس، إن اعتراف واشنطن بالصحراء الغربية، قرار تاريخى، يعزز الشراكة الاستراتيجية القوية.

وفى وقت سابق اليوم الخميس، أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن المغرب وإسرائيل اتفقا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهما، وقال إن الاتفاق على إقامة علاقات خطوة تاريخية أخرى.

كما أعلن أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه وقع إعلانا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، وقال عبر موقع "تويتر": "لقد وقعت اليوم إعلانا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية".