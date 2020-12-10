المرصد السورى : بينهم 3 من الجيش التركى .. مقتل 16 شخصا فى تفجير الحسكة

جدة - نرمين السيد - قال المرصد السورى لحقوق الإنسان، مساء اليوم الخميس، إن 16 شخصا قتلوا، بينهم 3 من القوات التركية، فى الانفجار الذى هز مدينة رأس العين، بمحافظة الحسكة السورية، بواسطة سيارة مفخخة.





وقال المرصد السورى عبر موقعه الإلكترونى "ارتفع تعداد الذين قضوا وقتلوا واستشهدوا جراء انفجار عنيف ضرب مدينة رأس العين بريف الحسكة إلى 16، هم 3 من القوات التركية بينهم ضابط ومدنيان اثنان على الأقل و11 من الشرطة المدنية وفصيل السلطان مراد، ممن قضوا جميعاً فى انفجار عربة مفخخة عند حاجز مشترك بين الشرطة المدنية وفصيل السلطان مُراد عند مدخل مدينة رأس العين".

وأضاف المرصد "عدد الذين قتلوا مرشح للارتفاع لوجود 12 جريح بعضهم فى حالات خطرة بينهم جنود أتراك، بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين".

وقتل عدد من المسلحين التابعين للفصائل "التركمانية" الخاضعين للجيش التركى، وأصبب آخرون بانفجار سيارة مفخخة استهدفت حاجزا لهم فى مدخل مدينة راس العين شمالى محافظة الحسكة السورية.

وحسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، وقع انفجار عنيف، سمع فى أرجاء المنطقة التى يسيطر عليها الجيش التركى شمالى محافظة الحسكة، عصر اليوم الخميس، ناتج عن انفجار سيارة مفخخة جديدة استهدفت الفصائل "التركمانية" بمدخل المدينة الجنوبى.