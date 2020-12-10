ولى عهد أبو ظبى يرحب بالاتفاق المغربى الإسرائيلى

جدة - نرمين السيد - رحب ولى عهد أبو ظبى، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، بالاتفاق المغربى الإسرائيلى على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، واعتراف أمريكا بسيادة المملكة على منطقة الصحراء العربية.





وكتب بن زايد فى تغريدة نشره عبر حسابه الرسمى بموقع تويتر: "نرحب بإعلان الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب الشقيق على الصحراء المغربية، وبقرار الرباط استئناف الاتصالات والعلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل". واختتم محمد بن زايد تغريدته بالقول إنها "خطوة سيادية تساهم فى تعزيز سعينا المشترك نحو الاستقرار والازدهار والسلام العادل والدائم فى المنطقة"، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك". وخلال اتصال بين العاهل المغربى، محمد السادس، والرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، قال الأخير إنه أصدر مرسوما رئاسيا، يقضى باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة فى تاريخها، بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء المغربية.

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