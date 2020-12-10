جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية التونسية، أن إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بالوسط المدرسى بلغ 3941 إصابة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 28 حالة، منذ 15 سبتمبر الماضى.





وأضافت الوزارة -فى بيان حول الوضع الوبائى فى المؤسسات التربوية اليوم الخميس- أنه تم تسجيل 1768 مصابًا بين المدرسين، شفى منهم 1264 حالة، فيما بلغ إجمالى الإصابات بين التلاميذ 1721 مصابًا، تماثل منهم 1157 للشفاء. وأوضحت أنه تم تسجيل 354 مصابًا بفيروس كورونا تتوزع بين المشرفين والإداريين، شفى منهم 262 حالة، إضافة إلى 98 إصابة فى صفوف العمال، وتم شفاء 81 حالة من بينهم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تونس : 28 وفاة و3941 إصابة بكورونا فى المدارس منذ 15 سبتمبر الماضى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.