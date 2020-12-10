الأردن.. 44 وفاة وأكثر من 2900 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الخميس، 44 وفاة و2902 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة. وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 253,121 حالة، والوفيات إلى 3250 حالة. وبلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بالمملكة 159 شخصا، فيما غادرت 158 حالة المستشفيات بعد شفائها.

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