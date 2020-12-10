سجل لبنان اليوم الخميس، 1778 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ​​وزارة الصحة​ العامة​ في تقريرها اليومي حول مستجدات كوفيد 19، أن عدد ​الإصابات​ الإجمالي ارتفع في البلاد إلى 142184 حالة، في وقت وصل عدد ​وفيات​ الوباء الإجمالي إلى 1170 حالة وفاة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابات كورونا الإجمالية في لبنان تتجاوز 142 ألفا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.