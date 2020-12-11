المغرب : واشنطن تقرر افتتاح قنصلية لها فى مدينة الداخلة

جدة - نرمين السيد - وكشف بوريطة فى تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك"، أن "هذه الخطوة جاءت نتيجة عمليات اتصال مباشر بين جلالة الملك والرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وأن هذه الخطوة تؤكد سيادة المغرب على ترابه".

وأضاف بوريطة أن "الولايات المتحدة الأمريكية قررت فى نفس الوثيقة افتتاح قنصلية لها فى مدينة الداخلة".

وأشار ناصر بوريطة إلى أن "خطوة الولايات المتحدة، أحد الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن، وبثقلها الدولى، ستدفع نحو تعزيز السيادة المغربية على صحرائها".

وأعلن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن توقيع إعلان يعترف بسيادة المغرب على منطقة الصحراء الغربية، تزامنا مع الكشف عن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين المغرب وإسرائيل.