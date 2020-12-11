موريتانيا تسجل أكبر حصيلة وفيات يومية بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الجمعة، وفاة 8 أشخاص جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ما يمثل أكبر حصيلة يومية للوفيات بالوباء منذ ظهور الفيروس فى موريتانيا فى مارس الماضى.





وفى مؤتمر صحفى، أمس الخميس، أعلن مدير الصحة العمومية بوزارة الصحة الموريتانية، الدكتور سيد ولد الزحاف، تسجيل 8 وفيات و163 إصابة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع إجمالى الإصابات هناك إلى 10.268 بينها 210 وفيات.

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