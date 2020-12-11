أمريكا تشن ضربات جديدة ضد خبراء المتفجرات فى الشباب الصومالية

جدة - نرمين السيد - شنت القوات الأمريكية، مساء أمس الخميس، غارتين جويتين استهدفتا خبراء المتفجرات فى حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، وذلك قبيل الانسحاب المعلن للقوات الأمريكية المنتشرة على الأرض.





وفى بيانها، قالت القيادة الأمريكيّة لإفريقيا "أفريكوم": "نفذت غارتين جويتين استهدفتا خبراء متفجرات من حركة الشباب فى محيط جيليب بالصومال يوم 10 ديسمبر"، موضحة أن "التقييم الأولى يشير إلى أن الضربة قتلت إرهابيين معروفين بأنهم يلعبون أدوارًا مهمة فى إنتاج المتفجرات لحركة الشباب".

وقال قائد القيادة الأمريكية لإفريقيا، الجنرال ستيفن تاونسند: "سنواصل ممارسة الضغط على شبكة حركة الشباب. إنهم يواصلون تقويض الأمن الصومالى، ويجب احتواؤهم ودهورتهم".

وأشار الجيش الأمريكى فى البيان إلى أنه "على الرغم من استمرار التقييم الأولى للتأثيرات إلا أنه تم تقييم عدم إصابة أو قتل أى مدنيين".

كما أوضح قائد القوات الخاصة فى إفريقيا، الجنرال داجفين أندرسون، أنه يسعى إلى حماية انسحاب جنوده الذين يدربون ويقدمون المشورة للجيش الصومالى، قائلا: "يجب أن تُظهر هذه الضربة لأى عدو أننا نقف إلى جانب شركائنا، وسندافع بقوة عن أنفسنا وعن شركائنا خلال عملية إعادة التموضع هذه والعمليات المستقبلية".

وكان الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، أمر فى مطلع ديسمبر الجارى، بسحب غالبية الجنود الأمريكيين الـ700 المنتشرين فى الصومال بحلول بداية 2021، أى قبيل مغاردته للسلطة.