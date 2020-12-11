الكويت: لا مساس بالمساعدات الخيرية الخارجية ومستمرون فى دعم العمل الإنسانى

وشددت الهاجرى فى تصريح اليوم الجمعة على عدم المساس بالمساعدات الخارجية، مشيرة الى أن الكويت وفى ظل جائحة كورونا، لجأت الى توطين العمل الخيرى، مع مراعاة المحافظة على اسم الكويت عالميا كدولة للإنسانية، والمحافظة على لقب "أمير الانسانية" للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد .
وأضافت أن وزارة الشؤون الاجتماعية حريصة على متابعة أنشطة الجمعيات الخيرية على الوجه الأكمل، ومواكبة التطور فى مجال التنظيم والرقابة على العمل الخيرى إقليميا وعالميا، سواء فى جمع التبرعات، أو فى التحويلات المالية، أو فى تنفيذ الأنشطة الإنسانية داخليا وخارجيا.
وأوضحت الهاجرى، أن مجلس الوزراء الكويتى، كان قد كلف الوزارة بدراسة مقترح مقدم من اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادى فى شهر مايو الماضى، بشأن توظيف أموال التبرعات لصالح المساعدات الداخلية فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد، نتيجة تفشى فيروس كورونا، لافتة أن الوزارة قامت حينها بدراسة المقترح، وتوجيه العمل الخيرى لدعم المساعدات الإنسانية الداخلية لحين تلاشى هذه الأزمة، وذلك دون التطرق إلى إيقاف أية تحويلات لمشروعات أو إغاثات تقوم أو ستقوم بها مؤسسات العمل الخيرى خارج الكويت.
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