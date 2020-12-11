تسجيل 21 وفاة و1.743 إصابة جديدة بكورونا فى فلسطين

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 21 حالة وفاة و1743 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و2451 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





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