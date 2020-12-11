ارتفاع الذهب والدولار قرب أدنى مستوى
ارتفع الذهب اليوم الجمعة إذ قبع الدولار قرب أدنى مستوى في عامين ونصف العام، مما بدد أثر مخاوف بشأن إرجاء حزمة تحفيز أمريكية لتخفيف تداعيات فيروس كورونا.
وصعد الذهب في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1837.21 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:31 بتوقيت غرينتش. وربح الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1841.50 دولار.
ومؤشر الدولار منخفض 0.2 بالمئة ويجري تداوله قرب 90.5، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2018، مما يقلص تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.
ويُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 23.94 دولار للأوقية وارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 2353.73 دولار. وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1027.76 دولار لكنه يتجه للانخفاض 2.5 بالمئة في الأسبوع الجاري.
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