العراق: استمرار المحاولات لإخماد حرائق فى بئرين للنفط استهدفهما داعش

جدة - نرمين السيد - قالت مصادر من شركة نفط الشمال العراقية فى كركوك، اليوم الجمعة، إن فرق الدفاع المدنى تواصل عملياتها للسيطرة على النيران فى بئرين نفطيين بحقل خباز النفطى وإخماد النيران، بعدما تعرضا الحقلين لعملية تخريب بعبوات ناسفة منذ يوم الأربعاء الماضى، غربى محافظة كركوك.





وبحسب وسائل إعلام عراقية، فإن عناصر داعش استهدفت بئرين نفطيين فى حقل خباز غربى كركوك بعبوات ناسفة، ولا زالت عمليات إخماد النيران فيهما مستمرة، حيث تواصل فرق الدفاع المدنى أعمالها منذ يوم الأربعاء الماضى. وأوضحت مصادر عراقية أن فرق الدفاع المدنى تواجه صعوبات كبيرة بسبب شدة النيران واستمرار أعمال تطويق وحفر سواتر ترابية لتجميع المياه بهدف إخماد النيران، مضيفة أنه من الصعب تحديد سقف زمنى لإخماد النيران بشكل كامل. كما أشارت مواقع عراقية، إلى أن فرق إخماد الحرائق تواصل أعمالها بإشراف وكيل وزارة النفط العراقية كريم حطاب.

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