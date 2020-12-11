البرلمان العربى يشارك فى اجتماع دولى لمناقشة دعم حقوق ضحايا الإرهاب

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان صادر عن البرلمان العربى، اليوم، أنه قد مثل البرلمان فى الاجتماع الدكتور سالم بن الهاشمى لبيض نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومى بالبرلمان العربى تلبيةَ لدعوة الاتحاد البرلمانى الدولى إلى البرلمان العربى للمشاركة فى الاجتماع والذى عقد افتراضيا، وبناء على قرار عادل بن عبدالرحمن العسومى رئيس البرلمان العربى.

ويأتى الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات ينظمها الاتحاد البرلمانى الدولى ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، للوصول إلى تشريع نموذجى موحد لدعم وحماية حقوق ضحايا الإرهاب وتعويضهم.

وخلال المناقشات، استعرض المشاركون تجاربهم على المستوى الوطنى والإقليمى والدولى فى مساعدة ودعم ضحايا الإرهاب والتحديات التى واجهتهم فى هذا الشأن، فضلاً عن تبادل الآراء بشأن تقديم اقتراحات ملموسة لتطوير أحكام تشريعية نموذجية تتعلق بمساعدة هؤلاء الضحايا ودعمهم، بما فى ذلك إعادة تأهيلهم.

وألقى الدكتور سالم بن الهاشمى لبيض، مداخلة باسم البرلمان العربى، أكد فيها على أن الدول العربية هى أكثر من عانى من ظاهرة الإرهاب، وبالتالى هى من أكثر المجتمعات التى بها ضحايا للإرهاب، مشيراً إلى تعدد آليات تعامل الدول العربية مع هؤلاء الضحايا، وهو ما يُضفى أهمية كبيرة على الموضوع الرئيسى لهذا الاجتماع والاجتماعات التى سبقته، بشأن التوصل إلى تشريع نموذجى موحد يضم أفضل الممارسات العالمية فى دعم مساعدة ضحايا العمليات الإرهابية.

وشدد على أن البرلمان العربى يُولى أهمية كبيرة لهذا الموضوع، مشيرا إلى أن البرلمان أكد فى الوثيقة الشاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف التى اعتمدها فى فبراير 2018م، على ضرورة سن تشريعات على المستويين العربى والوطنى تكفل رعاية ودعم ضحايا العمليات الإرهابية، وإنشاء صناديق عربية لحماية ودعم ضحايا الإرهاب ووضع آليات فعَّالة لتنظيم عملها.

وقال إن البرلمان العربى سيعمل خلال دور الانعقاد الحالى على إعداد مشروع قانون استرشادى لدعم وتعويض ضحايا الإرهاب، وذلك بناء على المقترح المعتمد من قبل مجلس وزراء العدل العرب بتاريخ 12 نوفمبر 2018م، والذى نص على مجموعة مهمة من الآليات، منها إنشاء لجنة تختص بتقدير التعويضات لضحايا الجرائم الإرهابية فى كل دولة عربية، على أن تحدد اللجان المختصة قيمة التعويض عن كل حالة ، كما نص أيضاً على إنشاء صندوق يتولى تعويض الضحايا وتقديم الحماية والمساعدة لهم فى كل دولة عربية.