5 أحكام بالسجن المؤبد لـ قاتل الحريرى

جدة - نرمين السيد - أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اليوم الجمعة، حكمًا بخمس عقوبات بالسجن المؤبد على عضو بجماعة حزب الله، المدان بالتآمر على قتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريرى، فى تفجير وقع عام 2005.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، كان سليم جميل عياش، أدين فى أغسطس الماضى بارتكاب جريمة القتل وعمل إرهابى، فيما يتعلق بمقتل الحريرى و21 آخرين. وجرت محاكمته غيابيًا، وهو لا يزال طليقًا. وبحسب الوكالة، فمن المقرر أن يجرى تنفيذ الأحكام الخمسة فى نفس التوقيت.

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