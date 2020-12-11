المقاتلات السعودية ترافق القاذفات الأمريكية الاستراتيجية “بي-52”

الخليج – واس :

رافقت مقاتلات القوات الجوية الملكية السعودية أمس, قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين من نوع (بي-52) أثناء عبورهما أجواء المملكة العربية السعودية. وتتميز القاذفات بإمكانية إطلاقها لحمولة كبيرة من الأسلحة المتعددة وإصابة أهدافها بدقة في عمق أراضي العدو. وتعمل المملكة العربية السعودية وشركائها الدوليين بشكل دائم على تحسين العمل التوافقي فيما بينهم. ويعمل منسوبو القوات الجوية الملكية السعودية مع نظرائهم من الدول الحليفة لتحقيق التكامل بين أنظمة الاتصالات والتخطيط والأنظمة التقنية.

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