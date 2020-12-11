الأمم المتحدة: إسرائيل هدمت وصادرت 52 مبنى فلسطينيا فى أسبوعين

جدة - نرمين السيد - قال تقرير لمكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن إسرائيل هدمت وصادرت نحو 52 مبنى يملكه فلسطينيون خلال الأسبوعين الماضيين، مضيفًا أن عمليات الهدم والمصادرة تمت بحجة عدم وجود رخص البناء التى تصدرها سلطات الاحتلال الإسرائيلى، مما أدى إلى تهجير 67 شخصًا وإلحاق الأضرار بنحو 860 آخرين.





وأشار التقرير إلى أنه من بين المبانى المستهدفة بالهدم والمصادرة، كان 49 مبنًى يقع فى المنطقة المصنفة "ج" بالضفة الغربية، التى تخضع لسيطرة إسرائيل أمنيًا وإداريًا، وثلاثة فى القدس الشرقية، حيث هدمت السلطات الإسرائيلية 10 مبان، بما فيها 4 كيلومترات من أنابيب المياة التى تم تقديمها كمساعدات إنسانية بمنطقة مسافر يطا جنوب الخليل، فى يوم 25 نوفمبر الماضى.

وأوضح التقرير أن هذه المنطقة مصنفة فى معظمها على أنها مغلقة لأغراض التدريب العسكرى، مما يعرض سكانها البالغ عددهم 1400 نسمة لخطر الترحيل القسرى.

وهدم الاحتلال الإسرائيلى 13 مبنى خلال الأسبوعين الماضيين على أساس الأمر العسكرى، رقم 1797، الذى يتيح تنفيذ عمليات الهدم فى غضون 96 ساعة من صدور "الأمر بإزالتها". وهدم مبنيان من المبانى الثلاثة التى هدمت فى القدس الشرقية على يد أصحابها لتفادي المزيد من الغرامات والرسوم.

من جانبه، دعا الاتحاد الأوروبى سلطات إسرائيل إلى إلغاء أوامر الإخلاء التى تنوى تنفيذها بحق عائلات فلسطينية فى القدس الشرقية، مجددًا تأكيد معارضته الشديدة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات المتخذة فى هذا السياق، بما فى ذلك عمليات الإخلاء.