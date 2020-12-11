بمشاركة مصرية .. محادثات اقتصادية حول ليبيا فى جنيف الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلنت الأمم المتحدة أن مبعوثتها إلى ليبيا بالإنابة، ستيفانى وليامز، ستستضيف اجتماعا لمجموعة العمل الاقتصادى بشأن ليبيا فى جنيف، الأسبوع المقبل، لبحث إجراء إصلاحات بليبيا، وستشارك مصر فى رئاستها مع الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة.





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