مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع تعزيز خدمات الصحة المدرسية وإدارة حالات سوء التغذية في عدن

الخليج – واس :

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع تعزيز خدمات الصحة المدرسية وإدارة حالات سوء التغذية للطلاب والطالبات والكادر التعليمي في محافظة عدن.

وجرى خلال شهر نوفمبر 2020م تقديم 48,204 من الخدمات المتنوعة في مجال الطب النفسي والصحة المجتمعية والخدمات التغذوية استفاد منها 15,296 فرداً.

كما قام فريق المركز بعمل حملات تطوعية توعوية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تضمنت تعليم المستفيدين على الإجراءات الاحترازية الصحيحة مثل غسل اليدين وتغطية الأنف أثناء العطاس والوجه عند السعال والحرص على النظافة الشخصية والمنزلية، كما تم توزيع حقائب صحية تحتوي على معقمات طبية وأقنعة واقية (كمامات)، وغيرها من المستلزمات الضرورية.

ويهدف المشروع إلى توفير خدمات الدعم النفسي والاجتماعي وخدمات الصحة العقلية، فضلاً عن الحد من الإصابات والوفيات بسبب سوء التغذية لدى الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات من خلال الحفاظ على توفير التدخلات المنقذة للحياة والتغذية الوقائية بالارتباط مع تدخلات الصحة الأولية والمياه والصرف الصحي، يستفيد منها النازحين والمجتمعات المضيفة في 8 مديريات بمحافظة عدن.

يأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق، للتخفيف من معاناته الإنسانية التي يمربها.

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