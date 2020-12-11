الغرامة تصل إلى مليون ريال.. تفاصيل لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية

نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى”، اليوم (الجمعة)، لوائح وأنظمة لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، والتي وافق عليها مجلس الوزراء.

وتضمنت اللوائح والأنظمة أنواع المخالفات والعقوبات المقررة عليها، والتي تصل إلى مليون ريال، وإزالة المباني المقامة بدون ترخيص على نفقة المخالف، وحجز المركبة المتروكة في مكان عام لمدة تزيد على 7 أيام .

وعرّفت المخالفة بعدم الالتزام بالأحكام الواردة في اللائحة، أو القرارات التنفيذية الصادرة بموجبها، أو الاشتراطات والقواعد والضوابط والتعليمات التي تختص الأمانة أو البلدية بالإشراف على تنفيذها وفقاً لما هو مقرر نظاماً، بينما حُددت المخالفة الجسيمة بأنها تؤدي إلى وقوع ضرر جسيم على صحة الإنسان أو سلامته أو الصحة العامة.

ويعاقب – وفق المادة الثانية من اللائحة- كل من ارتكب مخالفـة واحدة أو أكثر بغرامة لا تتجاوز 500 ألف ريال إذا كانت عادية، ولا تتجاوز مليون ريال إذا كانت جسيمة، بينما يجوز مضاعفة الجزاء في حالة تكرار المخالفة، على أن تتعدد الغرامة بتعدد من وقعت منهم المخالفة، فيما يجوز بأمر من رئيس مجلس الوزراء رفع الحد الأعلى للغرامة المنصوص عليه في هذه الفقرة بعد الاتفاق بين وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية.

وتتضمن العقوبات أيضاً إغلاق المحل أو المنشأة لمدة لا تزيد على أسبوعين، وتجوز مضاعفة الجزاء في حالة تكرار المخالفة، إضافة إلى إلغاء الترخيص البلدي للمحل أو للمنشأة ومنعهما من مزاولة النشاط لمدة لا تزيد على سنتين إذا كانت المخالفة مخالفة بلدية جسيمة.

ونصت اللوائح على أن يُعمل باللائحة بعد مرور 30 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، ويجوز بقرار من الوزير زيادة هذه المدة لبعض أحكام اللائحة بما لا يتجاوز 190 يوماً من تاريخ النشر.