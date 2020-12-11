فيديو .. صدامات بين محتجين وقوات الأمن فى إقليم كردستان العراق

وطوقت القوات الأمنية، بتعزيزات عسكرية، مبنى محافظة السليمانية منذ صباح اليوم، وبعد الظهر وصل المحتجون إلى الشارع القريب منها وبدأت الصِدامات.
ونقل القناة عن سكان محليين، قولهم، إن "الصِدامات ما زالت مستمرة حتى عصر اليوم، وأطلقت القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع على المحتجين".
وبحسب نشطاء، فإن "العشرات من المحتجين تعرضوا إلى الاختناق بسبب الغاز المسيل للدموع".
وخلال الاحتجاجات، اعتقلت القوات الأمنية، كادر قناة العراقية الرسمية الناطقة باللغة الكردية، وعلى إثر ذلك طالب نائب رئيس البرلمان العراقى حسن الكعبى السلطات الكردية بإطلاق سراحهم.
ويوم الأربعاء الماضى، قالت اللجنة الأمنية العليا فى وزارة الداخلية بإقليم كردستان العراق، إنها لن تسمح بتنظيم التظاهرات غير المرخصة وأن القوات المختصة ستتعامل مع المخالفين بإطار القانون.
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