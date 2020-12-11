ماكرون: التدخل التركي في ليبيا يهدد الأمن الأوروبي

أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، بأن تدخلات تركيا في ليبيا تهدد الأمن الأوروبى

وأوضح ماكرون أن تركيا تهدد أمننا بتوريد السلاح والمقاتلين إلى ليبيا، مشيرا إلى أنه لا تسامح مع انتهاكات تركيا لقرار حظر توريد السلاح لليبيا.

قال إن باريس منفتحة على الحوار مع تركيا ونرفض زعزعة استقرار الدول الأوروبية، مؤكدا أن باريس ستتخذ قرارا بشأن مستقبل العلاقة مع تركيا في مارس المقبل.

وأضاف ماكرون أن العقوبات المقبلة على تركيا قد تطال مسؤولين وقطاعات