المبعوث الأمريكى لإيران: إيران لم تظهر تغييرا في سلوكها

قال المبعوث الأمريكي لإيران إليوت أبرامز: “إن إيران لم تظهر تغييرا في سلوكها”.
وذكر المبعوث الأمريكي أن الضغط الأقصى على إيران هدفه التوصل لاتفاق أفضل، مشيرا إلى أن نهج الضغط الأقصى على إيران فعال وناجح.
وتابع: “مشكلتنا مع النظام ونحن إلى جانب الشعب الإيراني”، مستطردا: “واثقون من قدرة الإيرانيين على بلوغ الحرية التى يسعون إليها”.
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