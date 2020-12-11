قرقاش : تنفيذ اتفاق الرياض أحد أهم الخطوات فى التعامل مع أزمة اليمن

جدة - نرمين السيد - قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتى أنور قرقاش، اليوم الجمعة، إن تنفيذ "اتفاق الرياض" يعد أحد أهم الخطوات فى التعامل مع أزمة اليمن، مؤكدا أهمية نجاح جهود السعودية والأمم المتحدة.





وقال فى تغريدة عبر "تويتر": "يبقى تنفيذ اتفاق الرياض أحد أهم الخطوات فى التعامل السياسى البناء مع الأزمة اليمنية، ويعود الأمل مجددا تجاه التعامل الجدى للأطراف اليمنية مع هذا الاتفاق". وأضاف أنه "لأجل اليمن من الضرورى أن تنجح الجهود السياسية للسعودية الشقيقة والأمم المتحدة على «لا منطق» الصراعات الصغيرة على الأرض".

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