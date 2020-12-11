جدة - نرمين السيد - قال عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالى الجنوبى فى اليمن، على الكثيرى، اليوم الجمعة، إن قوات المجلس الانتقالى تعيد انتشارها، وفق اتفاق الرياض، مضيفا "نأمل من كل الأطراف اليمنية التعاطى بإيجابية".





وقدم الكثيرى، فى مقابلة مع قناة "العربية"، الشكر للسعودية على جهودها التى تقوم بها فى اليمن، مؤكداً أن رئيس المجلس الانتقالى عيدروس الزبيدى أصدر توجيهات مباشرة لتنفيذ الاتفاق. وأشار عضو المجلس الانتقالى إلى العمل على تثبيت الأمن فى عدن وأبين وفق اتفاق الرياض. وأوضح أن اتفاق الرياض نصَّ على حكومة كفاءات ومناصفة، مؤكدا أن هذا ما يجرى العمل عليه حاليا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المجلس الانتقالى فى اليمن : تشكيل حكومة شراكة وفق اتفاق الرياض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.