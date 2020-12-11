شاهد .. مقاتلات سعودية ترافق قاذفات أمريكية أثناء عبورها أجواء المملكة

جدة - نرمين السيد - نشرت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يظهر مقاتلات من القوات الجوية الملكية السعودية وهى ترافق القاذفات الأميركية الاستراتيجية "بى 52" أثناء عبور أجواء المملكة، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





وبحسب ما جرى نقله عن وزارة الدفاع السعودية، فإن هذه المرافقة كانت فى العاشر من ديسمبر الجارى، عندما عبرت قاذفتان أميركيتان استراتيجيتان أجواء السعودية.

وذكر المصدر نفسه أن هذه القاذفات تتميز بإمكانية إطلاق حمولة كبيرة من الأسلحة المتعددة وإصابة أهدافها بدقة فى "عمق أراضى العدو".

وقالت وزارة الدفاع السعودية، إن المملكة تعمل مع شرائكها الدوليين بشكل دائم على تحسين العمل التوافقى فيما بينهم.

وأضافت أن منتسبى القوات الجوية الملكية السعودية يعملون مع نظرائهم من الدول الحليفة لتحقيق التكامل بين أنظمة الاتصالات والتخطيط والأنظمة التقنية.