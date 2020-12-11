وبحسب ما جرى نقله عن وزارة الدفاع السعودية، فإن هذه المرافقة كانت فى العاشر من ديسمبر الجارى، عندما عبرت قاذفتان أميركيتان استراتيجيتان أجواء السعودية.
وذكر المصدر نفسه أن هذه القاذفات تتميز بإمكانية إطلاق حمولة كبيرة من الأسلحة المتعددة وإصابة أهدافها بدقة فى "عمق أراضى العدو".
وقالت وزارة الدفاع السعودية، إن المملكة تعمل مع شرائكها الدوليين بشكل دائم على تحسين العمل التوافقى فيما بينهم.
وأضافت أن منتسبى القوات الجوية الملكية السعودية يعملون مع نظرائهم من الدول الحليفة لتحقيق التكامل بين أنظمة الاتصالات والتخطيط والأنظمة التقنية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد .. مقاتلات سعودية ترافق قاذفات أمريكية أثناء عبورها أجواء المملكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.