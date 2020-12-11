التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الشباب مع الاتحاد

حسم التعادل الإيجابي صراع المركز الثاني بين فريقَي الشباب والاتحاد في بداية مباريات الجولة الثامنة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين على أرض ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب بالرياض بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وكان الاتحاد هو البادئ بالتسجيل عن طريقه محترفه ألكسندر بريغوفيتش عند الدقيقة الـ18، قبل أن يتعادل الشباب في شوط المباراة الثاني عن طريق محترفه إيجور بضربة رأسية عند الدقيقة الـ57.
وبتلك النتيجة يحتفظ الشباب بمركزه الحالي ثانيًا برصيد 15، فيما ارتفع الاتحاد إلى المركز الثالث برصيد 13 نقطة.
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