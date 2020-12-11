الجيش اليمنى يعلن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين فى الجوف

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم المنطقة العسكرية السادسة فى الجيش اليمنى، العقيد ربيع القرشى، إن قواته "تمكنت من إسقاط طائرة مُسيرة حوثية أثناء تحليقها فوق مواقع عسكرية فى جبهة الظهرة بالقذاميل، بمديرية خب والشّعف شرقى الجوف". ولم يشر المتحدث العسكرى إلى نوع الطائرة التى أسقطت، لكن مصادر يمنية محلية ذكرت أنها "هجومية". وفى أكتوبر الماضى، أعلن الجيش اليمنى إسقاط طائرة استطلاع مُسيرة تابعة للحوثيين، فى جبهة السليلة شرقى الجوف، أثناء محاولتها رصد مواقع لقواته.

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