المغرب يسجل 3035 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الصحة المغربية أنها سجلت 50 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 6542، لافتةً الانتباه إلى ارتفاع العدد الإجمالى لحالات الشفاء إلى 349.821 حالة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشارت إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليًا فى طور العلاج هو 38.201 حالة .