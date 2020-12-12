لبنان يسجل 1518 إصابة جديدة بكورونا و12 حالة وفاة 

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة فى تقريرها اليومى أن عدد الإصابات الإجمالى فى البلاد ارتفع إلى 143.705 حالات، أما حالات الوفاة فارتفعت إلى 1182.

ولفتت إلى أن هناك 953 حالة شفاء من فيروس كورونا، و390 حالة فى العناية المركزة، بينما هناك 150 حالة على أجهزة التنفس الاصطناعى.