الإليزيه : ماكرون سيزور لبنان فى 22 و23 ديسمبر الجارى

جدة - نرمين السيد - وفى يوم 2 ديسمبر الجارى، قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إنه على الساسة اللبنانيين تشكيل حكومة جديدة لتنفيذ الإصلاحات، وإلا لن يحصل لبنان على مساعدات دولية.

وقال ماكرون، فى كلمته خلال افتتاح "المؤتمر الدولى الثانى لدعم بيروت والشعب اللبنانى" فى باريس: "سأعود إلى لبنان فى ديسمبر الحالى للضغط على الطبقة السياسية".

ولفت إلى أنه "من المقرر تأسيس صندوق يديره البنك الدولى للمساعدة على تقديم المساعدات الإنسانية للبنان".